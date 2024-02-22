Копенгаген, 22 февраля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Власти Дании летом 2024 года передадут Украине первые американские истребители F-16. Об этом 22 февраля заявил глава министерства обороны королевства Троельс Лунд Поульсен, его слова процитировало агентство Reuters.

Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Украина получит от нас первые F-16 летом 2024 года», — сказал он.

Количество истребителей, которые власти Дании хотят передать Украине, не уточнили. Поульсен также отметил, что в новый пакет военной помощи Копенгагена Киеву войдут средства противовоздушной обороны, дроны и 15 тыс. артиллерийских снарядов.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что в случае получения Киевом истребителей F-16 эффект от них будет ограниченным. По его словам, все на Украине ждут от этих самолётов «победы», однако они не могут быть для этого решающим фактором.

Глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас 18 февраля заявил, что Киев может получить первые истребители F-16 в июне 2024 года. Один из чиновников ЕС уточнил, что киевские власти надеются, что до конца финансового года в США (заканчивается в сентябре) 12 украинских лётчиков научатся ими управлять.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 6 декабря 2023 года заявила, что, в случае поставок Киеву истребителей F-16, они станут законной целью для Вооружённых сил России. Она подчеркнула, что при таком варианте развития событий угроза прямого военного столкновения России и НАТО увеличится.