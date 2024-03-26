Мелитополь, 26 марта, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Санитарная зона в граничащих с Украиной российских регионах должна составлять не менее 300 км, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

Он напомнил о заявлении президента России Владимира Путина, который говорил, что будет создаваться санитарная зона.

«Решение, на мой взгляд, логичное и правильное. Сегодня у противника есть дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые летят на 300 км. Наверное, это минимальная дистанция, которую нам необходимо установить для безопасности континентальной России и всех новых территорий, которые также сегодня являются составными частями Российской Федерации», — сказал Балицкий в интервью ТАСС.

Глава Запорожской области добавил, что обезопасить территорию России от ударов ВСУ получится в случае, если российские силы «дойдут до Львова» и полностью искоренят фашизм.

Как сообщало ИА Регнум, санитарная зона на нынешних украинских территориях должна быть сложно преодолима для средств поражения, заявил 18 марта президент России Владимир Путин. При этом глава государства не стал говорить, «что, как и когда Россия должна присоединять», но допустил создание санитарной зоны на территориях, которые обстреливают киевские боевики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что РФ должна нивелировать военный потенциал ВСУ и обезопасить своих граждан, в том числе в новых регионах.

В начале 2024 года Владимир Путин заявил о необходимости расширить демилитаризованную зону на Украине. Она должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов от обстрелов. Российские военные подразделения как раз занимаются тем, что отодвигают противника от жизненно важных российских населённых пунктов, пояснил президент. Также Путин пообещал, что Россия не забудет преступлений киевского режима против мирных российских граждан.