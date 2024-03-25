Москва, 26 марта, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Действия России должны быть направлены на то, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности россиян, в том числе в новых регионах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«У нас появились четыре новых субъекта Федерации, и мы должны обезопасить там людей и освободить территорию этих новых субъектов, которая в настоящий момент является оккупированной. Её оккупирует киевский режим. Вот из этого надо исходить. И действовать таким образом, чтобы военный потенциал киевского режима не мог угрожать безопасности наших людей, наших регионов», — сказал Песков в интервью «Аргументам и фактам».

Кроме того, представитель Кремля отметил, что без России обсуждать мирный план по Украине абсурдно и бесперспективно. Также Песков выразил надежду на восстановление общения между народами России и Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Россия не потерпит существования у своих границ страны, желающей отобрать Крым и новые регионы, заявил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Для России главное обезопасить людей и освободить территорию, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом, добавил он.

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистами в ночь на 18 марта отметил, что не раз поднимал вопрос о необходимости создать санитарную зону на Украине для того, чтобы обезопасить российские регионы от ударов ВСУ. Он подчеркнул, что эта буферная территория должна быть сложно преодолимой для вооружений ВСУ.

По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, пределы санитарной зоны на Украине будут зависеть от того, насколько дальнобойным будет вооружение у ВСУ. Её граница должна проходить как минимум по территории Днепропетровской области, считает Пушилин.