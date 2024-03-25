Москва, 26 марта, 2024, 02:08 — ИА Регнум. Место сосредоточения личного состава Службы безопасности Украины (СБУ) и крупный склад боеприпасов ВСУ были разбиты ракетным ударом российских военных в Одессе. Об этом рассказал «РИА Новости» глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Ссылаясь на источники в Одессе, Рогов заявил, что в результате ракетного удара поражен крупный склад ВСУ с боеприпасами с последующей продолжительной детонацией. Также удар ВС РФ пришёлся по ведомственному санаторию СБУ, где дислоцировался личный состав.

«В результате ракетного удара в Одессе наблюдаются перебои с электроэнергией», — добавил Владимир Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, в Одессе 25 марта прогремела серия взрывов. Также были слышны звуки взрывов в Полтавской области. По всей Украине объявлялась воздушная тревога.

Действия России должны быть направлены на то, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности россиян, в том числе в новых регионах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Евросоюз поддерживает Украину исключительно из собственных интересов. Такое признание сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Четырёхлетняя девочка попала в реанимацию после обстрела украинскими войсками города Каховки Херсонской области. Об этом 25 марта написал губернатор региона Владимир Сальдо.