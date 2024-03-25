Одесса, Украина, 25 марта, 2024, 19:06 — ИА Регнум. В Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Одессе слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты «Общественного», — говорится в сообщении.

В этом же канале появилось сообщение о повторных взрывах в Одессе.

Кроме того, слышны звуки взрывов в Полтавской области. По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 24 на 25 марта в Одессе прогремела серия взрывов.

Информацию об этом подтвердил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своём Telegram-канале. Он уточнил, что в городе повреждена энергетическая инфраструктура, часть жителей Одессы осталась без электроэнергии.

Ранее 24 марта на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сирены работали на всей подконтрольной Киеву территории в 05:13 мск. Позднее всего это произошло в Волынской, Закарпатской и Ровенской областях.

Кроме того, сообщается, что на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы в Хмельницкой области.

Также воздушную тревогу на всей контролируемой киевским режимом территории объявляли в ночь на 22 марта. Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харьковской области, а также в Днепропетровске, Полтаве и Кривом Роге.

Утром 22 марта украинские СМИ сообщили о повреждении крупного объекта критической инфраструктуры на территории Винницкой области. Отмечалось, что также повреждён объект инфраструктуры в Ивано-Франковской области.