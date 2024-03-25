Луганск, 25 марта, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Две жительницы Луганской Народной Республики погибли при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом 25 марта сообщил глава региона Леонид Пасечник в своём Telegram-канале.

Вячеслав Прокофьев ТАСС

«Жертвами страшного теракта в «Крокус Сити Холле» стали две жительницы Кременского района. Мать и дочь пришли в концертный зал, чтобы послушать артистов своей любимой группы «Пикник». И погибли от рук безжалостных террористов», — написал Пасечник.

Как сообщало ИА Регнум, во время атаки на «Крокус Сити Холл» террористы расстреляли бывшего украинского футболиста Сергея Паращенко. Пули попали мужчине в бедро, сейчас он находится в больнице в тяжёлом состоянии. На концерте он был с супругой, которую до сих пор не могут найти.

Нападение террористов на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. В здание ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям, после чего устроили пожар. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 137 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта.