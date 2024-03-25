Москва, 25 марта, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Во время атаки на «Крокус Сити Холл» террористы расстреляли бывшего украинского футболиста Сергея Паращенко. Пули попали мужчине в бедро, сейчас он находится в больнице в тяжёлом состоянии. На концерте он был с супругой, которую до сих пор не могут найти. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИА Регнум

22 марта Сергей вместе с Еленой приехали на концерт группы «Пикник» из Серпухова. Во время нападения террористов 40-летний Сергей получил два огнестрельных ранения в бедро и потерял сознание. Мужчину доставили в больницу и прооперировали. Судьба его жены до сих пор неизвестна.

«Телефон Елены не отвечает. Опознать Елену по документам не получится, потому что паспорт и всё остальное было у Сергея во время похода на концерт. У них двое несовершеннолетних детей», — рассказал источник.

ИА Регнум Супруга Сергея Паращенко Елена

Родственники женщины просят тех, кому удалось спастись, предоставить хоть какую-то информацию о судьбе Елены: может быть, кто-то видел её во время теракта, может быть, кто-то находился с ней рядом, когда она пыталась спастись. Приметы: рост 173, русые волосы с пепельным отливом, голубой маникюр и родинка между бровей.

Сергей Паращенко до 2014 года играл за футбольные команды «Горняк», «Орлайн» и другие. Последней его командой на Украине был «Моспино» из одноимённого города ныне в ДНР. После 2014 года Сергей вместе с семьёй остался жить в Донецке. После Донецка Сергей поиграл за крымские команды, а потом вернулся в ДНР, где тренировал детей в родном Харцызске. Несколько лет назад он вместе с супругой Еленой и двумя детьми переехал в Серпухов, где устроился на местное предприятие.

Как сообщало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. В здание ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям, после чего устроили пожар. Общее число пострадавших достигло 182 человек.

По последним данным Следственного комитета РФ, после теракта обнаружены тела 137 погибших, трое из них — дети.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта до 22 мая 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин в своём обращении сравнил действия террористов в «Крокус Сити Холле» с действиями нацистов и отметил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных и беззащитных граждан.