Москва, 25 марта, 2024, 19:15 — ИА Регнум. МИД России выразил демарш временному поверенному Австралии Джереми Гатри после публикаций ложной информации о выборах президента в России. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД сообщении.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, представителю австралийской дипмиссии заявили решительный протест из-за ставящих под сомнение территориальную целостность России публикаций, опубликованных в соцсетях посольства.

«Австралийскому дипломату было указано, что упомянутые действия дипмиссии расцениваются как вмешательство во внутренние дела нашей страны. Обращено внимание на необходимость соблюдения статьи 41 Венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, предусматривающей обязанность иностранных дипломатов уважать законы и постановления государства пребывания», — уточняется в сообщении дипведомства.

Вместе с тем в МИД России потребовали от посла удалить сообщение дипмиссии и принять меры по предотвращению подобных инцидентов.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта министерство иностранных дел выразило демарш советнику-посланнику посольства Великобритании Тому Додду из-за неприемлемой агитации, которую проводили диппредставительства королевства во время выборов президента России.

В МИД тогда подчеркнули, что враждебная попытка оказать давление на независимую избирательную систему в России, а также повлиять на результаты выборов грубо нарушает основополагающие дипломатические принципы, закрепленные Венской конвенцией, а также противоречит дипмиссии Британии в России. Министерство также отметило, что выборы президента показали единство россиян, поддержавших действующего лидера Владимира Путина и его политику.

Российские дипломаты рекомендовали Лондону обратить внимание на обстановку в Великобритании, где видно назревание кризиса власти.