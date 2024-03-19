Москва, 19 марта, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел выразило демарш советнику-посланнику посольства Великобритании Тому Додду из-за неприемлемой агитации, которую проводили диппредставительства королевства во время выборов президента России, сообщила 19 марта пресс-служба внешнеполитического ведомства.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Указали на абсолютную недопустимость такой деятельности, которую рассматриваем как вмешательство во внутренние дела России и враждебную попытку оказать давление на независимую избирательную систему в нашей стране, повлиять на результаты выборов», — сообщили дипломаты.

В МИД подчеркнули, что такие действия Лондона грубо нарушают основополагающие дипломатические принципы, закрепленные Венской конвенцией, а также противоречат дипмиссии Британии в России. Министерство также отметило, что выборы президента показали единство россиян, поддержавших действующего лидера Владимира Путина и его политику.

Российские дипломаты рекомендовали Лондону обратить внимание на обстановку в Великобритании, где видно назревание кризиса власти.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД Мария Захарова 16 марта заявила о претензиях Москвы к британскому посольству, так как оно распространило информацию о том, что проведение выборов в Крыму и на новых российских территориях якобы незаконно. Дипломат напомнила, что воссоединение Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией прошло на основании выбора его жителей, заявивших свою волю в ходе референдумов. Захарова подчеркнула, что в Британии о таком проявлении демократии могут только мечтать.

Центризбирком России 18 марта после подсчёта 100% избирательных бюллетеней объявил, что за Путина проголосовали 87,28% избирателей. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, это был рекордный показатель для президентских выборов в стране. Она также сообщила, что в голосовании приняли участие 77,44% граждан, что также стало рекордом. Николай Харитонов от КПРФ на выборах набрал 4,31% голосов, Владислав Даванков («Новые люди»)— 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%.

ВЦИОМ 19 марта опубликовал результаты опроса россиян об их мнении по поводу прошедших президентских выборов: так, рекордные 65% респондентов заявили о достоверности итогов голосования, ещё 18% выбрали вариант, что на местах могли быть «подтасовки», которые не повлияли на итоги в целом. Опрос проводили по телефону 18 марта, спросив 1600 человек старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. На момент проведения опроса 85% жителей страны уже ознакомились с итогами голосования.