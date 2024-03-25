Арлингтон, США, 25 марта, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Генеральный директор американской корпорации Boeing Дэйв Кэлхун уйдёт в отставку в конце 2024 года, председатель совета директоров компании Ларри Келлнер — в мае. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании заявлении.

Aaron Schwartz/Global Look Press Дэйв Кэлхун

«Служить в Boeing было величайшей привилегией в моей жизни», — отметил Кэлхун, добавив, что усилия корпорации будут сосредоточены на возвращении компании стабильности после «чрезвычайных проблем в прошлом».

В свою очередь Келлнер заявил, что Boeing играет важную роль в мире, и служить этой компании для него было «настоящей честью». Должность председателя совета директоров займёт Стив Молленкопф.

«Я хочу поблагодарить Дэйва за его потрясающее руководство нашей компанией, и я знаю, что в этом году он завершит работу, которую он начал в 2020 году, чтобы обеспечить более уверенное будущее компании Boeing и наших сотрудников», — добавил Келлнер.

Вместе с тем Стэн Дил, глава крупного подразделения компании Boeing Commercial Airplanes, также покидает компанию, но без отсрочки до конца года. Его место займёт главный операционный директор Стефани Поуп.

Сообщение об отставке опубликовано на фоне череды инцидентов с воздушными суднами Boeing. Так, 15 марта в США самолёт Boeing 737 потерял часть обшивки в полёте, но приземлился в аэропорту в штате Орегон без происшествий.

Самолёт совершал рейс из Сан-Франциско. На борту находились 139 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Лайнер находился в эксплуатации более 25 лет.

Как передавало ИА Регнум, ранее в 2024 году сообщалось о целой серии других происшествий с самолётами Boeing. В частности, 7 марта самолёт той же авиакомпании United Airlines при взлёте в аэропорту Сан-Франциско потерял шину. Лайнер следовал в Японию.

В январе 2024 года у другого самолёта Boeing вырвало кусок фюзеляжа вместе с дверью аварийного выхода. На борту находились 180 человек, в том числе шесть членов экипажа.

Вместе с тем Федеральное управление гражданской авиации США приостановило эксплуатацию 171 самолёта Boeing 737 MAX 9. Позднее такое же решение приняло Европейское агентство безопасности полётов.

В феврале 2024 года сообщалось, что компания Boeing уволила одного из руководителей программы по производству авиалайнеров 737 MAX Эда Кларка. Он занимал пост вице-президента программы, а также возглавлял завод окончательной сборки. Глава Boeing Дэйв Кэлхун в январе 2024 года признал наличие проблем у модели самолётов 737 MAX. Позднее сообщалось, что примерно в 50 самолётах Boeing 737 обнаружили несоответствие отверстий в фюзеляжах. Лайнеры были отправлены на доработку.