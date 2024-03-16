США, 16 марта, 2024, 12:49 — ИА Регнум. В США самолёт Boeing 737 потерял часть обшивки в полёте, но приземлился в аэропорту в штате Орегон без происшествий.

Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нехватку части обшивки самолёта выявила инспекция авиакомпании United Airlines, сообщил 16 марта авиационный регулятор США.

«Рейс United Airlines безопасно сел в аэропорту Медфорда, Орегон. Постполётная инспекция установила отсутствие панели. Будет проведено расследование», — цитирует сообщение регулятора «РИА Новости».

Самолёт совершал рейс из Сан-Франциско. На борту находились 139 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал.

В ходе полёта чрезвычайная ситуация не объявлялась, поскольку никаких признаков повреждения не фиксировалось, сообщила в свою очередь авиакомпания.

Инспекция выявила отсутствие части обшивки на нижней части самолёта, у места соединения крыла и корпуса, рядом с шасси.

Лайнер находится в эксплуатации более 25 лет. Будет проведено расследование. Эксплуатация самолёта на это время приостановлена.

Как передавало ИА Регнум, ранее в 2024 году сообщалось и о целой серии других происшествий с самолётами Boeing. В частности, 8 марта самолёт той же авиакомпании United Airlines при взлёте в аэропорту Сан-Франциско потерял шину. Лайнер следовал в Японию.

В январе 2024 года у другого самолёта Boeing вырвало кусок фюзеляжа вместе с дверью аварийного выхода. На борту находились 180 человек, в том числе шесть членов экипажа.

Федеральное управление гражданской авиации США приостановило эксплуатацию 171 самолёта Boeing 737 MAX 9. Позднее такое же решение приняло Европейское агентство безопасности полётов.

В феврале 2024 года сообщалось, что компания Boeing уволила одного из руководителей программы по производству авиалайнеров 737 MAX Эда Кларка. Он занимал пост вице-президента программы, а также возглавлял завод окончательной сборки. Глава Boeing Дэйв Кэлхун в январе 2024 года признал наличие проблем у модели самолётов 737 MAX. Позднее сообщалось, что примерно в 50 самолётах Boeing 737 обнаружили несоответствие отверстий в фюзеляжах. Лайнеры были отправлены на доработку.