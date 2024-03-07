Сан-Франциско, США, 8 марта, 2024, 02:53 — ИА Регнум. Самолет Boeing 777-200, принадлежащий авиакомпании United Airlines, потерял шину при вылете из аэропорта Сан-Франциско в Японию, и совершил вынужденную посадку в Лос-Анджелесе. Об этом 7 марта сообщает телеканал NBC Los Angeles.

Colin Brown Photography Boeing 777 авиакомпании United Airlines

На борту самолета Boeing 777-200 авиарейса United Flight 35, находилось 249 человек, из них 235 пассажиров, десять стюардесс и четыре пилота. Уточняется, что отлетевшая от самолёта шина приземлилась на парковке и повредила несколько автомобилей.

«У самолета Boeing 777-200 шесть шин на каждой из двух основных стоек шасси. Авиалайнер рассчитан на безопасную посадку с отсутствующими или поврежденными шинами», — пояснили представители авиакомпании в связи с инцидентом.

Самолёт перенаправили в Лос-Анджелес, где он благополучно совершил посадку в аэропорту. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в США в районе города Нэшвилла в американском штате Теннесси разбился одномоторный самолёт. На борту были несколько человек, все они погибли. Причины авиакатастрофы устанавливаются.

Также сообщалось, что самолёт премьер-министра Гаити Ариэля Анри не смог совершить посадку в аэропорту Порт-о-Пренса из-за перестрелок между вооружёнными бандами и полицией.