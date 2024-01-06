Вашингтон, 6 января, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) своим распоряжением приостановит эксплуатацию 171 самолёта Boeing 737 MAX 9 после происшествия с одним из лайнеров в полёте.

Zuma/TASS

Речь идёт о Boeing 737 MAX 9, которые используются американскими авиакомпаниями или на территории США.

Управление авиации потребовало срочно их проверить прежде, чем вновь допустить к эксплуатации. Проверка каждого борта займёт от четырёх до восьми часов.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт авиакомпании Alaska Airlines в полёте лишился иллюминатора и совершил экстренную посадку в Портленде, штат Орегон. Инцидент произошёл вечером 5 января, когда лайнер совершал рейс из Портленда в город Онтэрио в штате Калифорния.

По словам одного из пассажиров, иллюминатор выпал вскоре после взлёта. На борту было более 170 человек.

Авиакомпания Alaska Airlines объявила, что временно приостанавливает полёты 65 самолётов Boeing 737 MAX-9.

Контракт на поставку 23 авиалайнеров модели 737 MAX 9 заключила с авиакомпанией Alaska Airlines американская корпорация Boeing в марте 2021 года.