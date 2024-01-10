Портленд, США, 10 января, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Глава Boeing Дэйв Кэлхун признал наличие проблем у лайнеров модели 737 MAX. Произошло это после того, как специалисты американской авиакомпании United Airlines обнаружили незакреплённые болты на дверях нескольких самолётов этого типа. Упомянув в разговоре с корреспондентом американского агентства Bloomberg важность безопасности полётов, особенно «для детей и внуков», Кэлхун заявил, что произошедшее стало для компании первоочередным вопросом, ключом к решению которого станет «признание ошибки».

Oleg V. Belyakov Boeing 737 MAX

Поводом для приостановки эксплуатации 737 MAX и последовавших проверок послужил авиаинцидент с рейсом, следовавшим 5 января из Портленда в Онтарио. На высоте около пяти километров у Boeing авиакомпании Alaska Airlines, на борту которого находились 180 человек, включая шесть членов экипажа, вырвало кусок фюзеляжа вместе с дверью аварийного выхода. Позднее оторвавшуюся в полёте дверь нашёл житель Портленда. Деталь упала на заднем дворе частного дома. Люди в результате ЧП не пострадали.

По словам главы Национального совета по безопасности на транспорте США Дженифер Хоменди, воздушное судно получало сигналы о возможной разгерметизации салона во время трёх предыдущих рейсов: 7 декабря, 3 января и 4 января.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Boeing 737 Max был запрещён к полётам во всём мире в марте 2019 года после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, в которых погибли 346 человек. Причиной катастроф стали недостатки лайнера. В 2020 году корпорация Boeing понесла 11,9 млрд долларов убытков.

American Airlines вернула Boeing 737 Max для полётов на внутренних рейсах в конце декабря 2020 года, а в марте 2021 года заключила контракт на поставку 23 авиалайнеров данной модели.

Примерно в то же время телеканал СNBC информировал, что авиастроительная корпорация Boeing впервые с ноября 2019 года получила за месяц больше заявок на приобретение самолётов, чем отказов от ранее сделанных заказов.

После ЧП с оторванной дверью United Airlines обнаружила незатянутые болты в панелях 10 из 79 своих самолётов Boeing 737 MAX 9, пишет Reuters. Эксплуатацию 737 MAX 9 вновь приостановили по всему миру.

В парке российских авиакомпаний нет самолетов Boeing 737 MAX 9, отмечалось в заявлении Росавиации 8 января.