Вашингтон, 22 февраля, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Американская корпорация Boeing уволила одного из руководителей программы по производству авиалайнеров 737 MAX Эда Кларка, сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на электронное письмо компании.

Prayitno Boeing

Он занимал пост вице-президента программы, а также возглавлял завод окончательной сборки в Рентоне (штат Вашингтон). На место Кларка назначали вице-президента подразделения коммерческих авиалиний Кэти Рингголд.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января у самолёта Boeing 737 MAX, который следовал рейсом из Портленда (штат Орегон) в Онтарио (штат Калифорния), вырвало кусок фюзеляжа вместе с дверью аварийного выхода. На нём летели 180 человек, включая шесть членов экипажа.

После происшествия Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 6 января приостановило эксплуатацию 171 самолёта Boeing 737 MAX 9. Вслед за этим такое же решение приняло Европейское агентство безопасности полётов (EASA).

Глава Boeing Дэйв Кэлхун 10 января признал наличие проблем у модели самолётов 737 MAX. 5 февраля появилась информация о том, что примерно в 50 самолётах Boeing 737 обнаружили несоответствие отверстий в фюзеляжах. Компания решила отправить эти лайнеры на доработку.