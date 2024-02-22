Boeing уволила одного из руководителей программы 737 MAX
Seattle Times: Boeing уволила одного из руководителей программы 737 MAX Кларка
Вашингтон, 22 февраля, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Американская корпорация Boeing уволила одного из руководителей программы по производству авиалайнеров 737 MAX Эда Кларка, сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на электронное письмо компании.
Он занимал пост вице-президента программы, а также возглавлял завод окончательной сборки в Рентоне (штат Вашингтон). На место Кларка назначали вице-президента подразделения коммерческих авиалиний Кэти Рингголд.
Как сообщало ИА Регнум, 5 января у самолёта Boeing 737 MAX, который следовал рейсом из Портленда (штат Орегон) в Онтарио (штат Калифорния), вырвало кусок фюзеляжа вместе с дверью аварийного выхода. На нём летели 180 человек, включая шесть членов экипажа.
После происшествия Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 6 января приостановило эксплуатацию 171 самолёта Boeing 737 MAX 9. Вслед за этим такое же решение приняло Европейское агентство безопасности полётов (EASA).
Глава Boeing Дэйв Кэлхун 10 января признал наличие проблем у модели самолётов 737 MAX. 5 февраля появилась информация о том, что примерно в 50 самолётах Boeing 737 обнаружили несоответствие отверстий в фюзеляжах. Компания решила отправить эти лайнеры на доработку.