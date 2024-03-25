Москва, 25 марта, 2024, 15:30 — ИА Регнум. В ходе комплексной проверки Иркутского ракетного соединения будут отработаны маскировка передвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» и противодействие средствам воздушной разведки. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Александр Казаков/ИЗВЕСТИЯ

«В ходе проверки особое место займёт командно-штабное учение. Основными вопросами, отрабатываемыми на нём, будут маскировка ПГРК «Ярс», противодействие современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа, а также применение нового подразделения — взвода разведки (с применением БПЛА)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди основных целей проверки — оценка реального состояния дел и уровня боевой готовности соединения. Также будет проверено состояние боевой подготовки и слаженность действий военнослужащих при выполнении задач.

В ведомстве добавили, что всего в проведении учений задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта Минобороны сообщило, что в рамках комплексных проверок в Ракетных войсках стратегического назначения на полевые позиции выведут полки ПГРК «Ярс». Комиссии во время проверок изучат, как функционирует система обучения, и проверят организацию подготовки военнослужащих к несению боевого дежурства.

1 марта Минобороны опубликовало кадры успешного пуска ракеты «Ярс» с территории космодрома Плесецк в Архангельской области. Учебный пуск провело Йошкар-Олинское ракетное соединение.

Президент России Владимир Путин в июне 2023 года сообщил, что около половины соединений РВСН получили на вооружение комплексы «Ярс». Он подчеркнул важность развития ядерной триады (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы), так как это обеспечивает баланс сил в мире.