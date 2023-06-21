Москва, 21 июня, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил, около половины РВСН оснащены комплексами «Ярс».

Иван Шилов ИА REGNUM PC-24 «Ярс»

Вооружение российской ядерной триады позволяет обеспечивать глобальный баланс сил в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

«Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечить стратегические сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил», — отметил глава государства.

Он также добавил, что уже около половины частей и соединений ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснащены новейшими комплексами «Ярс».

Российский лидер обратил внимание на то, что важнейшей задачей является развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией безопасности Российской Федерации и глобальной стабильности.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля в обращении по случаю Дня защитника Отечества Путин заявил, что Россия намерена продолжать уделять повышенное внимание укреплению своей ядерной триады. Он отметил, что власти России будут продолжать снабжать Вооружённые силы РФ передовой техникой, такой как новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы. Российский лидер обратил внимание на то, что в данный момент промышленность России быстро увеличивает производство всей линейки обычных вооружений, а также начинает серийное производство перспективных образцов оружия для армии и флота, Воздушно-космических сил.