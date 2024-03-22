Москва, 22 марта, 2024, 15:51 — ИА Регнум. В рамках комплексных проверок в Ракетных войсках стратегического назначения Вооружённых сил России на полевые позиции выведут полки новейших передвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс», сообщил 22 марта ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобороны.

Владимир Смирнов/ТАСС

Проверки пройдут в соединениях, расположенных в Йошкар-Оле, Тагиле и Барнауле. Учениями в ходе проверок будут руководить командующие ракетными объединениями. Кроме полков «Ярс», в учениях примут участие части охраны и обеспечения, их задача — обеспечить радиационную, химическую и биологическую защиту ракетчиков во время манёвров.

Сообщается, что комиссии во время проверок изучат, как функционирует система обучения, и проверят организацию подготовки военнослужащих к несению боевого дежурства.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта Минобороны опубликовало кадры успешного пуска ракеты «Ярс» с территории космодрома Плесецк в Архангельской области. Учебный пуск провело Йошкар-Олинское ракетное соединение.

Президент Владимир Путин в июне 2023 года сообщил, что около половины соединений РВСН получили на вооружение комплексы «Ярс». Он подчеркнул важность развития ядерной триады (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы), так как это обеспечивает баланс сил в мире.

В марте 2023 года Путин заявил, что российская ядерная триада современнее, чем у любого другого государства. Он подчеркнул, что у страны по ядерным носителям паритет с США, но российское вооружение более современное.