Москва, 25 марта, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать, как работали системы оповещения в «Крокус Сити Холле» во время теракта, были ли открыты эвакуационные выходы и была ли у людей возможность оперативно покинуть здание. Об этом сообщил СК РФ в Telegram-канале.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Следственной группе поручено продолжить допросы свидетелей, в том числе из числа сотрудников «Крокус Сити Холла», а также детальный анализ документов и иных данных, которые позволят установить, как были организованы и функционировали системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, имелась ли у людей возможность оперативно покинуть здание при помощи эвакуационных выходов», — следует из сообщения ведомства.

Как передавало ИА Регнум, террористический акт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Там должно было состояться выступление группы «Пикник». Люди собрались в концертном зале, куда ворвались вооружённые боевики и открыли огонь. Затем прогремел начался пожар.

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что среди пострадавших есть дети.

Четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» заключены под стражу решением Басманного суда Москвы.

Следственный комитет сообщил, что устанавливает организаторов теракта в «Крокус Сити Холле».

Председатель СК Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание со следственной группой, а также руководством Главного управления криминалистики и Судебно-экспертного центра СК, был заслушан отчёт следственной группы о расследовании уголовного дела о теракте.

«В настоящее время продолжаются следственные действия с обвиняемыми с целью получения значимой для следствия информации о подготовке и совершении этого теракта, а также установления иных соучастников преступления, в том числе организаторов», — отмечается в сообщении СК.

Кроме того, проводятся криминалистические экспертизы, результаты которых позволят восстановить картину произошедшего, также следственной группе поручено продолжить допросы свидетелей, в том числе из числа сотрудников «Крокус Сити Холла», и детальный анализ документов и иных данных.