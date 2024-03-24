Анкара, 25 марта, 2024, 00:42 — ИА Регнум. За терактом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске стоят США и лично президент этой страны Джозеф Байден. Такое заявление сделал 24 марта лидер турецкой партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчек в беседе с «РИА Новости».

Личная страница в социальной сети Doğu Perinçek Догу Перинчек

«Болтовня о личности террористической организации на самом деле прикрывает террористический аппарат Байдена», — пояснил политик.

По словам Перинчека, существуют три причины, свидетельствующие о том, что за терактом в Подмосковье стоят США и лично Байден.

«Во-первых, чтобы втянуть Европу в украинскую войну. Во Франции и Германии, чтобы сплотить молодых людей, которые идут на смерть, нужны наркотики, более эффективные, чем «барабаны войны», — указал политик.

По мнению Перинчека, в Германии и Франции есть партии, дружественные России, поэтому США приходится нелегко и они нуждаются в провокациях.

Вторая причина, как указал политик, — это попытка заблокировать приход к власти в США Дональда Трампа. Перинчек указал, что экс-глава Белого дома перешёл красную черту «Глубинного государства» США, и поэтому «заокеанские заговоры должны дать ему отпор».

В-третьих, по словам турецкого политика, крупные теракты и провокации устраиваются с целью втянуть Россию во внутренние разборки.

Партия левого толка «Родина» стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Она считает себя правопреемницей Социалистической партии и имеет антизападную и антиамериканскую направленность. В турецком парламенте партия не представлена, но у неё довольно сильное влияние, особенно в регионах. В партии на сегодняшний день состоят более 50 тысяч человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что теракт произошёл 22 марта, перед началом концерта группы «Пикник». В «Крокус» ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Минздрав Подмосковья сообщил, что пострадали182 человека.

ФСБ сообщила, что террористы имели контакты на Украине и планировали скрыться там после теракта. Всего силовики задержали 11 человек, в том числе четверых исполнителей теракта. Их автомобиль остановили в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

Президент России Владимир Путин в обращении к нации объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам теракта.