Париж, 24 марта, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Резкие заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности противостоять российской армии на Украине противоречат объективной реальности: и экономической, и военной. Вряд ли эти угрозы означают готовность Парижа бросить настоящий вызов Москве. Такой оценкой поделились эксперты с ИА Регнум, комментируя слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что французский лидер заявил об отправке войск на Украину, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников по НАТО.

Иван Шилов ИА Регнум Эммануэль Макрон

Глава российского МИД в фильме «Белград» гендиректора ТАСС отметил, что все заявления Макрона о «стратегической автономии», сделанные в последние годы, «оказались пшиком». А разговоры об отправке войск из европейских стран на Украину — это попытка понравиться США и спровоцировать союзников по НАТО.

В Европе, как отметил ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков, отлично понимают, что прямая схватка с Россией — это ясный риск получить тактический ядерный удар такой мощи, что от него уже можно и не оправиться. Понимает это и французский лидер. Кроме того, у Франции, хоть она и обладает некоторым собственным ядерным арсеналом, нет настолько мощной сырьевой и военной промышленности, чтобы втягиваться в длительное вооружённое противостояние с Россией.

Но Макрон получил ощутимый удар, утратив традиционное влияние в критически важных для Парижа странах Африки, напомнил Корольков. Франция с её развитой атомной энергетикой потеряла возможность получать из Нигера по удобным для неё ценам ценнейшее и крайне дефицитное сырьё — уран. Одновременно в бывших французских колониях в Африке резко усилились пророссийские настроения. Более того, быстро и надёжно заместить урановые поставки из Нигера Макрону не удалось. Всё это больно бьёт по самолюбию действующего президента Пятой республики, что дополнительно подталкивает к воинственным заявлениям.

«Макрон — это типичный «анфан террибль», если выражаться французской политологической терминологией. То есть, задирая Россию, он играет роль этакого несносного ребёнка Европы. И не более того. Но должен же кто-то в европейском «саду» играть эту роль», — отметил Корольков.

При этом, делая громкие заявления в адрес России, хозяин Елисейского дворца не может отменить объективную реальность. А она такова, что во Франции всерьёз опасаются дефицита моторного топлива в случае, если Россия ограничит поставки на мировой рынок нефти или дизеля. Более того, именно эти страхи могли подтолкнуть Париж к давлению на киевский режим, указал французский политолог Дмитрий Кошко. Это давление, которое одновременно оказывал Пекин, на днях побудило Киев отказаться от пресловутого списка «спонсоров войны» — перечня компаний, которые сотрудничают с Россией или продолжают работать внутри страны.

«Сейчас даже в наши государственные СМИ стало просачиваться, что дефицит нефти ужасный будет во Франции. Но тогда вся экономическая политика Макрона, за которую его поддерживают его сторонники, проваливается. Наверное, играет роль также цена на дизель — солярку. Россия — большой производитель дизельного топлива. Сейчас происходит очень странная вещь — цену на солярку очень сильно подняли под экологическими предлогами. Конечно, всё сваливают на Россию. Но на солярке ездят небогатое большинство, и, конечно, её удорожание — это очень непопулярно», — рассказал Кошко.

Что касается нынешней ситуации вокруг Украины, то очевидно, что США не хотят больше вкладывать в киевский режим и не намерены посылать на Украину значительные военные контингенты, отметил французский политолог. При этом среди французов, по его словам, иногда раздаются недовольные голоса: указывают, что в конфликте на Украине Соединённые Штаты победили Западную Европу. А значит, и Францию в том числе.

Президент Франции заговорил об отправке войск на Украину, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников по НАТО, заявил глав МИД России Сергей Лавров в документальном фильме «Белград» гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова. Лавров также отметил, что все заявления французского лидера о «стратегической автономии», сделанные в последние годы, «оказались пшиком».

Как подчеркнул глава МИД, провокация Парижа направлена, помимо прочего, на ослабление политических позиций в Евросоюзе Германии, канцлер которой Олаф Шольц пока проводит более осторожную линию.

В феврале, как сообщало ИА Регнум, Макрон заявил, что главы стран Евросоюза обсуждали возможную отправку военных на Украину, но не пришли к общему мнению. Он подчеркнул, что Россия не должна выйти победителем из конфликта. Однако после этого ряд стран заявили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против участия в боевых действиях. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз не пойдёт «умирать» за Донбасс.

Президент России Владимир Путин, говоря о призывах на Западе направить войска НАТО на Украину, отмечал, что в таком случае последствия для интервентов будут ещё более трагичными.

В российском МИД заявили, что Москва будет рассматривать отправку войск из Европы как прямую эскалацию конфликта. А по словам главы СВР Сергея Нарышкина, французский контингент на Украине окажется легитимной мишенью российской армии. С предостережением в адрес Макрона выступил 22 марта и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.