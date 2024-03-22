Нью-Йорк, США, 22 марта, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Президенту Франции Эммануэлю Макрону, допустившему отправку военных на Украину, нужно помнить, что они станут приоритетной целью российской армии, заявил 22 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

кадр из видео Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

«По некоторым данным, речь может идти о двух тысячах солдат для расположения, в том числе в приграничных с Белоруссией районах», — уточнил он.

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Дипломат отметил, что можно было бы назвать заявления Макрона самопиаром, если бы не изначальная поддержка Францией курса на эскалацию российско-украинского конфликта. Небензя подчеркнул тот факт, что власти страны будто не замечают прибывающих на Украину собственных граждан, несмотря на законодательный запрет наёмничества.

«Планируя направление уже регулярных войск, Парижу нужно помнить важную вещь: они будут рассматриваться в качестве законной и даже приоритетной цели нашей армии. Возможно, пришло время честно ответить себе на вопрос, что для вас представляет большую ценность — жизни собственных граждан или иллюзорная мечта об ослаблении России?» — задал постпред риторический вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года Макрон сообщил журналистам после конференции по поддержке Украины в Париже, что руководители стран Евросоюза обсуждали возможную отправку военных на Украину, но не пришли к общему мнению. Как он заявил, участники конференции много говорили об отправке, и подчеркнул, что Россия не должна выйти из конфликта победителем.

Однако после этого ряд стран заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не пойдёт «умирать» за Донбасс, поэтому не нужно «пугать людей».

В МИД России заявили, что Москва будет рассматривать потенциальную отправку как прямую эскалацию конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в случае отправки военных прямой конфликт России и НАТО станет неизбежным.

По словам главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, французский контингент окажется легитимной мишенью российской армии.

Президент страны Владимир Путин отмечал, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на территорию Украины, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.

В то же время СК России 7 марта объявил в розыск около 700 воюющих на стороне украинской армии наёмников. В качестве обвиняемых заочно привлекли по ч. 3 ст. 359 УК РФ ряд граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.

Спустя всего два дня после этого стало известно о ликвидации в зоне СВО лидера французских неонацистов Сезара Ожарома, воевавшего на стороне ВСУ. Его уничтожили на авдеевском направлении. По неофициальной информации, он был связан с французскими спецслужбами.

22 марта СМИ сообщили о гибели французского графа Адриена Бодона. Его ликвидировали в момент, когда он совместно с опытным французским боевиком Геннадием Германовичем разворачивал беспилотник Shark, который используют, среди прочего, для корректировки ударов системы HIMARS.