Москва, 24 марта, 2024, 17:12 — ИА Регнум. С места теракта в «Крокус Сити Холле» изъяли два автомата, четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов, сообщили 24 марта в пресс-службе Следственного комитета.

Кадр из видео

«С места трагедии изъято 4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, 2 автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие», — говорится в сообщении.

В СК также заявили, что при задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле под маркой «Рено» обнаружили и изъяли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.

Как добавили в ведомстве, в ходе осмотра места преступления следов минирования не обнаружили.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта группа вооружённых людей вошла в здание «Крокус Сити Холла» и начала стрельбу. Затем прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В СК 24 марта сообщили, что число погибших в теракте увеличилось до 137 человек, опознали 62 тела.

Подозреваемых в нападении на «Крокус» 23 марта задержали. Один из задержанных рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину об 11 задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». По данным Telegram-канала «112», один из террористов накануне теракта посещал «Крокус».

В России 24 марта — день общенационального траура по погибшим при теракте в «Крокусе».