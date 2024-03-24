Москва, 24 марта, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Жительница Волгограда Юлия пропала после теракта в «Крокус Сити Холле». В столицу она приехала ради концерта группы «Пикник». Об этом рассказала её подруга москвичка Елена.

Пропавшая Юлия Чечина

«Она [Юлия] прислала мне сообщения, фотографии за пять минут, как это всё началось», — рассказала москвичка.

Несколько раз Юлия попала на видео, когда шла эвакуация людей из «Крокуса». После она пропала. Сегодня, 24 марта, Юлия должна была вернуться в Волгоград.

Елена также рассказала, как встретила подругу на Павелецком вокзале, а потом отвезла её на «концерт мечты» в «Крокус». Уже оттуда Юлия с восторгом написала подруге, что её жизнь удалась.

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Как сообщало ИА Регнум, перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. Группа вооружённых людей вошла в здание, начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв и вспыхнул сильный пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

По информации СК, погибли 133 человека. По данным подмосковного минздрава, пострадали 154 человека, из которых 107 госпитализировали, 44 назначили амбулаторное лечение, троих выписали.

Участвовавших в атаке на «Крокус» 23 марта задержали. Один из них рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что по делу о теракте в «Крокусе» задержали 11 человек.

По данным Telegram-канала «112», один из террористов накануне теракта посещал «Крокус».