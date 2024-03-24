Красногорск, 24 марта, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Сотрудник службы охраны подмосковного торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» Алексей Осанушков рассказал журналистам, как спас более 100 человек, выведя их из здания во время нападения террористов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Началось очень всё внезапно, было подготовлено все заранее 100%», — поделился он с «РИА Новости».

Охранник сообщил, что террористы начали стрелять в спины посетителей, люди стали убегать, он сам встречал их на первой линии. Осанушков также видел, как из автомата убили его друга, стоявшего рядом.

По словам сотрудника ТРЦ, люди садились на пол, обнимая голову руками. Он стал выводить посетителей из-под огня. Заведя их в одно из помещений, он закрыл дверь, успев это сделать прямо перед боевиками.

«Мне помогали мужики… Один выломал щит пожарный, достал топор… Мы втроём держим дверь, он стоит с топором», — рассказал Осанушков.

Когда террористы ушли, как рассказал охранник, появился дым. Тогда он решил выводить людей через подвалы, так как за 13 лет работы хорошо изучил все проходы. Люди смогли выбраться из здания. Осанушкову понадобилась медицинская помощь, так как он надышался дымом.

Он также рассказал, что в минуты опасности не чувствовал страха, действовал на автомате. Страх пришел позже, когда стало приходить осознание случившегося. Осанушков после этого не спал две ночи.

Как сообщало ИА Регнум, подрабатывавший в «Крокусе» пятнадцатилетний школьник Ислам Х., когда 22 марта началась стрельба в ТРЦ, около получаса помогал посетителям выбраться из здания, показывая, как пройти к запасному выходу. Благодаря ему спаслись более ста человек. Председатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин представил подростка к медали «За заслуги».

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Уличный музыкант Михаил Филиппов (Миша Ретро), оказавшийся со своей девушкой во время теракта в «Крокусе», помог спастись нескольким посетителям. Они все спрятались в туалете, когда услышали стрельбу, но вскоре там нельзя было оставаться из-за дыма. Мужчина помнил, где выход, и вывел посетителей из здания.

Президент России Владимир Путин 24 марта объявил днём общенационального траура по погибшим от рук террористов в подмосковном ТРЦ. Он назвал преступление кровавым и варварским терактом. Глава государства подчеркнул, что никто не сможет посеять в России рознь, панику и разлад.

В ФСБ сообщили, что террористы имели контакты на украинской стороне и собирались бежать от российских правоохранителей на Украину. Силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов, расстреливавших людей. По последней информации СК России, в теракте погибли 133 человека. Минздрав Подмосковья сообщил о 154 пострадавших в «Крокусе».