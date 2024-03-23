Москва, 23 марта, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Уличный музыкант Михаил Филиппов, он же Миша Ретро, рассказал, что спас несколько человек во время теракта в «Крокус Сити Холле» и вывел их сквозь дым начавшегося в здании пожара.

Кадр из видео

По словам мужчины, он никогда бы не подумал, что в прямом смысле можно ничего не видеть из-за дыма. Он, его девушка и ещё несколько людей заперлись в туалете, когда началась стрельба.

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«В этой темноте сумели разобраться, где лестница. Вышли, пошли вперёд, немножко гуськом, и вот все вместе вышли из туалета», — поделился музыкант.

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«Когда мы выбежали, ещё слышались выстрелы, были три скорые помощи, было очень много крови», — рассказал Михаил уже во время нахождения в больнице.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. В здание вошли люди в камуфляже и открыли огонь из автоматов, затем в зале прогремел взрыв. На крыше здания начался пожар, обрушилась кровля. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Минздраве сообщили, что в московские стационары поступили 88 человек, из них 84 взрослых и четверо детей. МЧС по состоянию на 09:00 мск 23 марта опубликовало список имен 107 пострадавших.

В СК заявили, что число погибших в теракте возросло до 115 человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник заявил о 150 погибших.

Утром 23 марта силовики задержали четверых террористов, участвовавших в теракте. Подозреваемых задержали в Брянской области неподалёку от границы с Украиной. Впоследствии появились кадры с допросом одного из них, признавшегося, что ему обещали 500 тыс. рублей за исполнение теракта. Предполагаемый главарь группировки рассказал, как они с сообщниками искали работу и им предложили деньги за убийство людей. Задержание третьего фигуранта также показали на видео.