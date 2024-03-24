Москва, 24 марта, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Пятнадцатилетнего Ислама Халилова, спасшего более сотни людей во время атаки террористов на здание «Крокус Сити Холла», удостоят награды за смелость. К награде школьника представил председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин. Об этом сообщили 24 марта в ДУМ.

Кадр из видео

Халилов и его родители являются прихожанами Московской соборной мечети. Награду вручат 29 марта.

«В благословенный пятничный день Джума намаза в священный месяц Рамадан в Соборной мечети нашему пятнадцатилетнему прихожанину Исламу, настоящему герою, за смелость и спасение людей будет вручена медаль мусульман России «За заслуги», ― рассказал в беседе с «РИА Новости» представитель Духовного управления мусульман.

Как сообщало ИА Регнум, 15-летний школьник Ислам спас больше сотни людей во время террористической атаки в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Школьник на концерте группы «Пикник» подрабатывал в гардеробе и находился неподалёку от вооружённых боевиков.

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Как рассказал Ислам, он около получаса выводил людей из здания концертного зала через чёрные выходы. Школьник признался, что просто уйти он не мог, иначе могли погибнуть сотни людей, потому вывел всех, кого сумел, и пошёл домой. Героем подросток себя не считает.

Несколько вооружённых боевиков ворвались в здание «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта перед концертом российской группы «Пикник». Террористы открыли огонь из автоматов по посетителям.

Кроме того, в здании прогремел взрыв и начался сильный пожар. Концертный зал в результате полностью выгорел. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

По последним данным Главного управлении МЧС по Московской области, в результате теракта пострадали 152 человека, пятеро из них — дети. Погибли 33 человека, в том числе трое детей. В медицинские учреждения госпитализированы 114 человек, из них четверо детей.

Силовики задержали по делу о теракте 11 человек. Из них четверо — непосредственные участники теракта в «Крокусе». Их задержали в Брянской области неподалёку от границы с Украиной. На допросе один из задержанных признался, что стрелял в людей за деньги. В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что террористы имели контакты на украинской стороне.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Он назвал произошедшее кровавым и варварским терактом и заявил, что террористов ждёт только возмездие и забвение, будущего у них нет.