Москва, 24 марта, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Украинская армия за минувшие сутки потеряла на трёх направлениях в зоне спецоперации — донецком, южнодонецком, авдеевском — до 800 военных, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-летйтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

«ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, гаубицу М119 производства США, орудие Д-30 и полевой склад боеприпасов», — заявил генерал-лейтенант, говоря о донецком направлении.

В результате активных действий российские военные заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Красное и Курдюмовка в ДНР, отразили контратаку формирований 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Красногоровка.

На авдеевском направлении потери ВСУ составили до 360 военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы Вооружённые силы России поразили гаубицу М777 американского производства, САУ «Акация», две САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Конашенков также сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю и отразили девять контратак ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Шумы, Тоненькое, Первомайское и Бердычи в ДНР.

Помимо этого, на южнодонецком направлении российские военные улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям 31-й бригады нацгвардии Украины в районе населённого пункта Урожайное (ДНР). Суточные потери украинской армии составили до 140 военнослужащих, а также САУ Krab польского производства и противотанковая пушка «Рапира».

Как сообщало 24 марта ИА Регнум, на херсонском направлении в зоне спецоперации ВСУ за сутки потеряли до 50 военных, на купянском — до 140 военных, на белгородском — до 40.

За минувшие сутки ВС России также уничтожили РСЗО Vampire и Mars ВСУ в Харьковской области. Как уточнил Конашенков, удары по позициям украинской армии российские военные нанесли в районах Потихоново и Землянки.

В Минобороны также сообщили, что за сутки российская армия уничтожила артсистему М777 американского производства, гаубицу «Мста-Б» и две САУ «Гвоздика» ВСУ на купянском направлении.