Москва, 24 марта, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины потеряли до 50 военных на херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил 24 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

В частности, российские военные нанесли удары по силам четырёх бригад ВСУ в районах Пятихаток в Запорожской области, а также Гавриловки, Ивановки и Тягинки в Херсонской области.

«ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-30», — сообщили в ведомстве.

В то же время ВСУ потеряли за сутки до 300 военных на донецком направлении, до 140 — на южнодонецком, до 360 — на авдеевском, также до 140 — на купянском направлении. В Харьковской области российские бойцы ликвидировали до 40 военных ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум 22 марта, за неделю ВСУ потеряли на херсонском направлении 330 бойцов и 11 орудий. Удары по украинским позициям российские силы нанесли в районах Работина, Степногорска, Щербаков, Степного в Запорожской области, Ивановки и Никольского в Херсонской области.

Помимо этого, в Херсонской области российские бойцы ликвидировали французского графа Адриена Бодона. Его уничтожили попаданием беспилотника «Ланцет» в момент, когда он совместно с опытным французским боевиком Геннадием Германовичем разворачивал беспилотник Shark, который используют среди прочего для корректировки ударов системы HIMARS.