Москва, 24 марта, 2024, 13:58 — ИА Регнум. На купянском направлении за сутки украинская армия потеряла 140 военных, артсистему М777 американского производства, танк, гаубицу «Мста-Б» и две САУ «Гвоздика», сообщил 24 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские военные за сутки отразили три контратаки ВСУ. Они нанесли удары по украинским подразделениям в Харьковской области в районе села Синьковка и в ДНР в районе села Терны.

«Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», — рассказал Конашенков.

Также он сообщил, что на херсонском направлении ВСУ потеряли 50 военных. Российские войска нанесли удары по украинской армии в районах села Пятихатки в Запорожской области, а также в районах посёлков Гавриловка и Ивановка и села Тягинка.

Представитель Министерства обороны России отметил, что в Харьковской области российские военные уничтожили до 40 военных ВСУ, боевую машину РСЗО RM-70 Vampire производства Чехии и РСЗО Mars германского производства. ВС России нанесли удары по ВСУ в районах сёл Потихоново и Землянки в Харьковской области.