Москва, 24 марта, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Российские силы уничтожили в Харьковской области две реактивные системы залпового огня Вооружённых сил Украины. Об этом 24 марта на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Гальперин / РИА Новости

«В результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ <…> уничтожено до 40 военнослужащих, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, а также реактивная система залпового огня Mars производства ФРГ», ― доложил военный.

Он уточнил, что удары по позициям украинской армии российские военные нанесли в районах Потихоново и Землянки в Харьковской области.

Кроме того, на белгородском направлении российские подразделения продолжили выявлять и уничтожать диверсионно-разведывательные группы ВСУ в приграничных районах Украины.

Как сообщало ИА Регнум, с 16 по 22 марта на белгородском направлении Вооружённые силы Украины потеряли более трёх тысяч военнослужащих и боевиков украинских террористических формирований. Также за неделю российские военные уничтожили семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей ВСУ.

Всё это время украинские военные предпринимали попытки прорыва в приграничные районы Белгородской и Курской областей. Все атаки российские военные отразили. За сутки 20 марта ВСУ потеряли на белгородском направлении до 30 бойцов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 22 марта заявил, что большую часть попыток вторжения украинских диверсионно-разведывательных групп купировали ещё до их приближения к государственной границе России.

За последний месяц участились обстрелы приграничной Белгородской области, а также попытки прорыва границы диверсантами. Глава региона Вячеслав Гладков 23 марта сообщил, что в Белгородской области в результате террористических атак со стороны ВСУ за почти две недели погибли 24 мирных жителя, включая двух детей. При этом число пострадавших достигло 152 человек, в их числе 11 детей.