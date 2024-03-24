Вашингтон, 24 марта, 2024, 05:14 — ИА Регнум. Американский предприниматель Дэвид Сакс заявил, что считает роль Украины в теракте в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске наиболее вероятной. Об этом он написал 23 марта на своей странице в социальной сети X.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если за террористической атакой стояло украинское правительство, что выглядит всё более вероятным, США должны отречься от неё, иначе мы станем соучастниками», — написал Сакс.

При этом он отметил, что любые заявления Киева о непричастности к этому теракту нельзя воспринимать всерьёз до официального завершения расследования.

Как передавало ИА Регнум, Соединённые Штаты Америки настаивают на том, что Украина никак не причастна к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом 23 марта заявила в том числе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. При этом, по словам руководителя пресс-службы совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон, полную ответственность за нападение якобы несёт террористическая организация ИГИЛ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» произошёл в пятницу вечером, 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» несколько вооружённых людей ворвались в здание и открыли огонь из автоматического оружия, после чего произошёл взрыв и вспыхнул крупный пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте. По данным Следственного комитета России, в результате теракта погибли 133 человека. Президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к российскому народу, объявил 24 марта днём общенационального траура.