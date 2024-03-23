Москва, 23 марта, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Враг стремится дестабилизировать ситуацию в России, за четырьмя террористами, участвовавшими в атаке на «Крокус Сити Холл», стоят англосаксы. Такое мнение выразил учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

МЧС России

«Они [англосаксы] хотят направить наш праведный гнев против безмозглых орудий», — заявил он в Telegram-канале.

В этой связи он назвал настоящими врагами России США и Британию. Те государства, которые предупредили своих граждан в Москве не ходить на концерты ещё в начале марта.

По словам Малофеева, на открытом англосаксами втором, «гастарбайтерском» фронте в России можно одержать победу, не истратив ни одного патрона и не пролив ни одной капли крови. Он выступил за визовый режим и пересмотр межгосударственных соглашений в рамках СНГ и прочих союзов. Как считает Малофеев, въезд в Россию из стран Средней Азии нужно предельно жёстко регламентировать.

Понимая всю тяжесть произошедшего, он призвал россиян сохранять спокойствие. Несмотря на весь гнев и возмущение, жизненно важно не допустить случаев самосуда или погромов, добавил Малофеев.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. Группа в камуфляже, вошедшая в здание, начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв и вспыхнул пожар. В Следственном комитете заявили, что количество погибших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» достигло 133 человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник заявил о 150 погибших.

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Один из задержанных рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что по делу о теракте в «Крокусе» задержали 11 человек.

В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что террористов ждёт только возмездие и забвение, будущего у них нет. Как подчеркнул глава государства, все исполнители, организаторы и заказчики нападения на «Крокус Сити Холл» понесут справедливое и неизбежное наказание.

Журналист и блогер Юрий Подоляка выразил мнение, что целью организаторов теракта в «Крокус Сити Холле» стала попытка развязать межнациональную войну в России.