Москва, 23 марта, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Целью организаторов теракта в «Крокус Сити Холле» стала попытка развязать межнациональную войну в России. Такое мнение выразил журналист и блогер Юрий Подоляка.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«По задумке авторов, в России должна начаться резня на национальной или конфессиональной почве (а лучше и так, и так), что позволит Западу и Киеву… выиграть конфликт на Украине», — написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что организаторы теракта специально наняли выходцев из Средней Азии. По его словам, это явно не случайное совпадение. Подоляка добавил, что и в Киеве, и там, где задумали теракт, осознавали риски ситуации, однако всё равно пошли на такой шаг, на риск быть объявленными террористами.

По мнению журналиста, у всего этого должно быть и второе дно. Он пояснил, что, по логике, следующим шагом организаторов теракта в «Крокусе» должна стать попытка организовать аналог, но уже со стороны каких-то «отмороженных русских», который будет уже иметь либо мигрантский, либо исламский подтекст. Затем, по задумке авторов, в России должна начаться резня на национальной почве, добавил блогер.

В этой связи Подоляка призвал русских патриотов не вестись на провокации. Он подчеркнул, что это будет только на руку врагу, который чужими руками хочет уничтожить Россию.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. Группа в камуфляже, вошедшая в здание, начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв. Вспыхнул пожар. В Следственном комитете заявили, что количество погибших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 133 человек. Минздрав Подмосковья опубликовал имена 41 погибшего.

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, участвовавших в атаке. Один из задержанных рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Предполагаемый главарь группировки при этом заявил, что они с сообщниками искали работу и им предложили деньги за убийство людей. Директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину, что по делу о теракте в «Крокусе» задержали 11 человек.

В обращении в россиянам президент Владимир Путин заявил, что террористов ждёт только возмездие и забвение, будущего у них нет. Как подчеркнул глава государства, все исполнители, организаторы и заказчики нападения на «Крокус Сити Холл» понесут справедливое и неизбежное наказание.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Киев в системной террористической деятельности против россиян. Дипломат напомнила о планомерных обстрелах ВСУ жилых кварталов и атаках на значимые российские объекты гражданской инфраструктуры.