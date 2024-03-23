Москва, 23 марта, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Все оставшиеся лыжные гонки на чемпионате России отменены. Об этом 23 марта сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Донат Сорокин/ТАСС

«Чемпионы России в женской гонке на 30 км и мужской гонке на 50 км в этом году не будут определены», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Первенство страны проходило в Малиновке Архангельской области.

По словам технического делегата соревнований Вячеслава Веденина, состоялось специальное совещание, на котором приняли решение не проводить оставшиеся гонки чемпионата России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Как передавало ИА Регнум, 22 марта вооружённые люди в камуфляже ворвались в здание «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, где должен был проходить концерт группы «Пикник». Они открыли огонь из автоматов, после чего в здании прогремел взрыв и начался пожар.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

По данным Тelegram-канала «112», число погибших в результате теракта выросло до 82 человек, трое из которых — дети. Число пострадавших возросло до 183.