На чемпионате России по лыжным гонкам отменили все оставшиеся забеги
На ЧР по лыжным гонкам отменили все оставшиеся забеги из-за теракта в «Крокусе»
Москва, 23 марта, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Все оставшиеся лыжные гонки на чемпионате России отменены. Об этом 23 марта сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
«Чемпионы России в женской гонке на 30 км и мужской гонке на 50 км в этом году не будут определены», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
Первенство страны проходило в Малиновке Архангельской области.
По словам технического делегата соревнований Вячеслава Веденина, состоялось специальное совещание, на котором приняли решение не проводить оставшиеся гонки чемпионата России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
Как передавало ИА Регнум, 22 марта вооружённые люди в камуфляже ворвались в здание «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, где должен был проходить концерт группы «Пикник». Они открыли огонь из автоматов, после чего в здании прогремел взрыв и начался пожар.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.
По данным Тelegram-канала «112», число погибших в результате теракта выросло до 82 человек, трое из которых — дети. Число пострадавших возросло до 183.