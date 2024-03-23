Белгород, 23 марта, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Мирный житель погиб при обстреле Белгорода украинской армией, сообщил 23 марта губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

После нанесённого ВСУ удара в многоквартирном доме обрушились три балкона. В одной из квартир в этот момент находилась супружеская пара.

«К большому горю, мужчина от полученных ран скончался на месте ещё до приезда бригады скорой помощи», — сообщил Гладков.

Губернатор сообщил, что женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. В горбольнице №2 пострадавшей оказывают необходимую помощь.

Ранее Гладков сообщал о гибели мирного жителя в Чернянском районе в результате атаки беспилотников ВСУ. Украинская армия также атаковала утром 23 марта Старооскольский округ. Ещё два человека получили ранения. Кроме того, утром обстреляли Белгород, отметил губернатор, добавив, что количество пострадавших уточняется.

Утром в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. К настоящему моменту этот режим отменили.

Министерство обороны России 23 марта сообщило, что в семь часов утра ВСУ пытались атаковать объекты на территории РФ, используя РСЗО RM-70 Vampire. Российские силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 11 снарядов.

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