Белгород, 23 марта, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Режим ракетной опасности вновь действует в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал губернатор.

Он призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в безопасных местах.

Вечером 22 марта в Белгороде и Белгородском районе также объявлялась ракетная опасность. Спустя чуть более чем через час этот режим отменили.

После этого Гладков проинформировал о том, что на подлёте к городу сбили 17 воздушных целей. В результате произошедшего никто не пострадал, но выбило окна в 22 квартирах в четырёх многоквартирных домах.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 23 марта в небе над Брянской областью сбили два дрона украинской армии. Один беспилотник сбили в Выгоничском районе, а другой — в Почепском.