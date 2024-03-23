Белгород, 23 марта, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 23 марта в Telegram-канале сообщил об отмене режима ракетной опасности, действовавшего в Белгороде и Белгородском районе.

Павел Колядин/ТАСС

Тревогу объявили утром 23 марта.

«В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, в ночь с 22 на 23 марта, в Белгороде и Белгородском районе уже объявлялся режим ракетной опасности. После этого Гладков написал о 17 воздушных целях, сбитых на подлёте к городу.

Вечером 19 марта в небе над Белгородской областью уничтожили десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и одну ракету тактического комплекса «Точка-У». Кроме того, над территорией региона нейтрализовали одну ракету зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.