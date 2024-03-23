Белгород, 23 марта, 2024, 08:40 — ИА Регнум. В результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область погиб мирный житель. Об этом 23 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Он уточнил, что беспилотные летательные аппараты атаковали два муниципалитета ― Старооскольский округ и Чернянский район

«У нас выдалось тяжелое утро <…> В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены», — написал в Telegram-канале Гладков.

Он также добавил, что рано утром обстреляли Белгород: есть пострадавшие, также повреждения получили частные и многоквартирные дома.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 22 на 23 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили режим ракетной опасности. Спустя чуть более чем через час этот режим отменили.

После этого Гладков проинформировал о том, что на подлёте к городу сбили 17 воздушных целей. В результате произошедшего никто не пострадал, но выбило окна в 22 квартирах в четырёх многоквартирных домах

Повторно ракетную тревогу в регионе объявили утром 23 марта. Через полчаса тревогу отменили.

В Минобороны сообщили, что ночью 23 марта российские военные пресекли 12 попыток ВСУ атаковать дронами объекты на российской территории. Дежурные средства ПВО перехватили пять дронов над территорией Брянской области, пять — в Белгородской, по одному в Воронежской и Саратовской областях.