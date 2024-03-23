Белгород, 23 марта, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Российские военные сорвали очередную попытку ВСУ атаковать Белгородскую область из РСЗО Vampire, сообщили 23 марта в Министерстве обороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

Террористическую атаку ВСУ осуществили в семь часов утра, используя РСЗО RM-70 Vampire.

«Дежурными средствами ПВО одиннадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, утром 23 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Губернатор Вячеслав Гладков попросил жителей не покидать домов.

Глава региона сообщил позже о гибели человека в результате удара ВСУ по Белгородской области с помощью беспилотников. Дроны атаковали Старооскольский округ и Чернянский район (житель этого района погиб).