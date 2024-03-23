Москва, 23 марта, 2024, 04:29 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден не намерен созваниваться с Владимиром Путиным на фоне произошедшего в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Московской области теракта. Об этом в пятницу, 22 марта, заявил «РИА Новости» представитель совета национальной безопасности Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Американский чиновник отрицательно ответил на вопрос о возможном контакте лидеров двух государств в свете террористической атаки, посоветовав обратиться по этому поводу в Государственный департамент США. В то же время представитель американской администрации не исключил проведение переговоров на уровне министерств иностранных дел.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявил, что США в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве и якобы поделились этими сведениями с российской стороной.

До этого Белый дом заявил, что не наблюдает признаков того, что Украина или украинцы могут быть как-то причастны в произошедшему теракту. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя это сообщение, осудила Вашингтон за то, что в разгар трагедии американская сторона делает заявления о непричастности кого-либо. При этом она потребовала от США срочно предоставить Россию всю имеющуюся информацию о теракте в Москве, если они располагают такими данными.

В пятницу вечером, 22 марта, несколько вооружённых людей ворвались в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник», и открыли стрельбу. Как сообщили в Следственном комитете РФ, в результате теракта погибли более 60 человек. По данным министерства здравоохранения Московской области, количество пострадавших возросло до 145 человек. СК России по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Теракт».