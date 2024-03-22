Москва, 22 марта, 2024, 21:33 — ИА Регнум. В МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в «Крокус Сити Холле» и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Сергей Бобылев / РИА Новости

«Сейчас, как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей. Всё мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!» — написала она в Telegram.

По данным ИА Регнум, четверо вооружённых людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь из автоматов: погибли не менее 25 человек, пострадали порядка 50.

На место прибыли силовики, завязался бой с боевиками. Кроме того, после стрельбы произошёл взрыв и возник пожар. По некоторым данным, часть людей по-прежнему заблокирована в здании. На место прибыли спасатели, более 50 карет скорой помощи и пожарные. Как указали в ФСБ, есть и погибшие, и пострадавшие, предпринимаются все необходимые меры.