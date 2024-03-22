МИД РФ призвал мировое сообщество осудить чудовищное нападение на «Крокус»
Москва, 22 марта, 2024, 21:33 — ИА Регнум. В МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в «Крокус Сити Холле» и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Сейчас, как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей. Всё мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!» — написала она в Telegram.
По данным ИА Регнум, четверо вооружённых людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь из автоматов: погибли не менее 25 человек, пострадали порядка 50.
На место прибыли силовики, завязался бой с боевиками. Кроме того, после стрельбы произошёл взрыв и возник пожар. По некоторым данным, часть людей по-прежнему заблокирована в здании. На место прибыли спасатели, более 50 карет скорой помощи и пожарные. Как указали в ФСБ, есть и погибшие, и пострадавшие, предпринимаются все необходимые меры.