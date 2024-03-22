Москва, 22 марта, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Пожару в «Крокус Сити Холле» присвоили повышенный ранг сложности. Об этом 22 марта сообщили в областном управлении МЧС России.

Максим Блинов / РИА Новости

«Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Как сообщало ИА Регнум, стрельба раздалась вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». Подробности инцидента неизвестны, по предварительным данным, в результате стрельбы погибли 10 человек. В зале раздался взрыв и начался пожар. Позднее стало известно, что огонь из огнестрельного оружия открыли неопознанные люди в камуфляже и масках.

Позже стало известно, что часть посетителей «Крокус Сити Холла» заблокирована на втором этаже из-за возникшего в процессе стрельбы и взрыва пожара. На место инцидента выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Станция «Мякинино» работает в штатном режиме на фоне стрельбы в концертном зале.

Более 50 бригад скорой помощи направили к «Крокус Сити Холлу». По данным источника ИА Регнум, в концертном зале идёт перестрелка между силовиками и боевиками, открывшими огонь. На месте работают ОМОН и СОБР, в здании продолжают оставаться заблокированными люди. Создан оперативный штаб.