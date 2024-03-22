25 человек погибли, 45 пострадали при стрельбе в «Крокусе»
Источник Регнума: 25 человек погибли, 45 пострадали при стрельбе в «Крокусе»
Москва, 22 марта, 2024, 21:06 — ИА Регнум. При стрельбе в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» погибли 25 человек, 45 пострадали, сообщил источник ИА Регнум.
Максим Блинов / РИА Новости
По словам очевидцев, несколько человек открыли стрельбу перед концертом музыкальной группы, затем начался пожар. На место выехали силовики, спасатели и порядка 50 карет скорой помощи. Москва отправила дополнительные силы в помощь Красногорску.
На место ЧП также выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По словам представителей группы «Пикник», музыканты успели эвакуироваться и не пострадали.
Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.