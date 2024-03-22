Москва, 22 марта, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Разница в поддержке действующего президента России Владимира Путина, который одержал победу на прошедших 15–17 марта выборах главы государства, набрав рекордные 87% голосов, с итогами опроса ВЦИОМ, согласно которому главу государства поддерживает 81% населения, абсолютно логична. И объясняется она элементарно, отметил доцент Финансового университета при Правительстве России, директор Центра политического анализа Павел Данилин в комментарии ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Рейтинг Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), как и любой другой исследовательской организации, рассчитывается, исходя из 100% населения страны. А результат президентских выборов определяется на основании явки избирателей. И полученный в результате опросов уровень поддержки всем населением России — 81% — практически соответствует масштабам голосования за действующего главу государства, который набрал более 87%, пояснил специалист.

«Поэтому всё верно, всё абсолютно логично. Если учитываем явку, то тут и результат выше. Потому что на эти выборы пришло больше сторонников Путина, хотя они прекрасно понимали, кто победит. Тем, кто был не очень доволен действующим президентом, пришлось «поделиться». Их кандидаты набрали, конечно, 12%. Но их масштаб в пересчёте на долю населения, которая, согласно опросам, не поддерживала Путина, как раз соответствует примерно 19%. То есть имеем абсолютно чёткий социологический подсчёт. Всё абсолютно логично», — прокомментировал эксперт.

По данным опроса ВЦИОМ, о котором сообщалось 22 марта, Владимиру Путину на посту президента доверяет 81% россиян. Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён с 11 по 17 марта среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Голосование на выборах президента России, как сообщало ИА Регнум, проходило с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендовали четыре кандидата, зарегистрированные Центризбиркомом: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и самовыдвиженец Владимир Путин, который по итогам обработки 100% протоколов победил с итоговым результатом 87,28% (76 277 708 голосов). Голосование прошло при рекордной в новейшей истории страны итоговой явке с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) — 77,49%. Центризбирком 21 марта утвердил итоги выборов и официально сообщил, что Путин вновь избран главой государства.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал эту победу закономерной, поскольку, по его словам, люди видят результаты работы действующего президента и доверяют ему. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что россияне сделали выбор в пользу сильной успешной страны, у которой есть мудрый и авторитетный лидер.