Вашингтон, 16 марта, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Мизерное количество устаревших истребителей F-16 не поможет киевскому режиму в конфликте с Россией. Об этом написало издание The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что передача F-16 не будет иметь никакого значения на Украине. Это подержанные истребители, срок эксплуатации которых подходит к концу, поэтому их отправка в воздушный бой на высоких скоростях не сулит украинцам ничего хорошего.

«Киеву передают мизерное количество F-16, а это значит, что они не принесут существенной пользы», — говорится в статье.

Обозреватель подчеркнул, что этот F-16 не сможет тягаться с современными российскими истребителями, из-за чего ВСУ будут использовать его довольно редко.

Как передавало ИА Регнум, по информации NYT, украинские военные к лету будут располагать только шестью истребителями F-16. Европейские союзники обещали Киеву 45 истребителей, но будет поставлено всего шесть F-16, так что у Киева не будет даже полной авиационной эскадрильи.

Ранее издание Politico отмечало, что ВСУ столкнутся с множеством проблем, если получат от западных стран истребители F-16. Трудности возникнут с использованием, ремонтом и размещением самолётов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отмечала, что в случае поставок Киеву F-16 они станут законной целью для ВС РФ. Дипломат также подчеркнула, что при таком варианте развития событий угроза прямого военного столкновения России и НАТО увеличится.

Сенатор Алексей Пушков предупредил об угрозе прямого конфликта России с НАТО в случае, если Киев получит американские истребители F-16 и начнёт использовать их для нанесения ударов по российской территории. Он отметил, что страны Запада отчаянно ищут фактор, способный разом изменить ход военных действий, и убеждают себя, что таковой существует.