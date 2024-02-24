Москва, 24 февраля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. В случае поставки Киеву американских истребителей F-16 и нанесению ими ударов по российской территории, на что ранее намекал генсек НАТО Йенс Столтенберг, только возрастёт риск прямого конфликта России с альянсом. Об этом 24 февраля заявил председатель комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram-канале.

Federico Gambarini/Global Look Press Йенс Столтенберг

«НАТО идёт по пути эскалации: как заявил Столтенберг, когда Украина получит самолеты F-16, она сможет наносить удары «по законным целям» внутри России. НАТО на это согласна», — написал он и уточнил, что альянс пообещал поставить F-16 Киеву уже летом.

По словам Пушкова, западные страны отчаянно ищут game-changer — способный разом изменить ход военных действий фактор, убеждая себя, что таковой существует.

В начале НАТО делала ставки на свои танки, затем на РСЗО HIMARS, а теперь очередь дошла и до истребителей F-16, отметил сенатор.

«Однако F-16 не изменят ни хода военных действий, ни общего соотношения сил. Но риск прямого столкновения с Россией для НАТО возрастает», — добавил он.

По информации западных СМИ, генсек НАТО 22 февраля намекнул, что после получения F-16 Киев сможет наносить удары по территории России, заявив о «праве Украины на самооборону». При этом в видеоверсии его интервью нет никаких упоминаний об F-16.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Копенгаген летом передаст Киеву первые F-16. При этом он не уточнил количества передаваемых украинским военным американских истребителей.

Спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат 21 февраля признал, что эффект от поставок Киеву окажется ограниченным. По его словам, все ждут от этих самолётов «победы», однако они едва ли смогут кардинально что-либо изменить на поле боя.

Президент России Владимир Путин в июле 2023 года заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут. Он подчеркнул, что это только усугубит ситуацию для Украины.