Москва, 22 марта, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу направил приветственные телеграммы соединениям, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом 22 марта сообщили в оборонном ведомстве.

Станислав Красильников/РИА Новости

В их числе ― 38-я гвардейская Витебская ордена Ленина Краснознамённая, ордена Суворова отдельная мотострелковая бригада, 114-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, бригада беспилотной авиации ГРОМ «Каскад», 31-я дивизия противовоздушной обороны и 35-я гвардейская Волгоградско-Киевская ордена Ленина Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова II степени отдельная мотострелковая бригада.

«Глава военного ведомства поблагодарил личный состав за успешное выполнение боевых задач и верность военной присяге», ― сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Шойгу выразил надежду, что военнослужащие продолжат с честью выполнять воинский долг, надёжно защищая национальные интересы и обеспечивая безопасность России.

Глава Минобороны в поздравительной телеграмме напомнил, что эти подразделения с первых дней СВО выполняют задачи на самых сложных и ответственных направлениях.

Так, военные 38-й отдельной гвардейской мотострелковой Витебской бригады освободили Мирное в ДНР, успешно вели боевые действия на южнодонецком направлении. Более 2300 военнослужащих бригады получили государственные и ведомственные награды за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.

Бойцы 114-й отдельной мотострелковой бригады освободили десятки населённых пунктов Донбасса. Они проявили храбрость и самоотверженность при освобождении Красногоровки и Орловки. За мужество и героизм госнаград и отличительных знаков удостоили свыше 1200 военнослужащих бригады. Личный состав бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» в ходе спецоперации уничтожил свыше 1200 и подавил более 1500 целей. Военные решают боевые задачи на купянском, луганском, южнодонецком и каховском направлениях. За проявленные героизм и отвагу около 150 военнослужащих бригады удостоили наград.

В крымском районе ответственности ПВО действует 31-я дивизия противовоздушной обороны, свыше 300 военных которой за героизм получили госнаграды.

35-я гвардейская Волгоградско-Киевская мотострелковая бригада продолжает успешное победоносное наступление на красноармейском направлении. За мужество и героизм более 7200 военнослужащих соединения удостоены наград.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу 22 февраля вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

В ходе визита в штаб группировки «Центр» 24 февраля министр обороны наградил отличившихся командиров именным оружием. Также генерал армии пообщался с военнослужащими и поблагодарил за образцовое выполнение боевых задач.

Старшему лейтенанту из Тывы Чалыму Чулдум-оолу из 55-й гвардейской бригады присвоили звание Героя России. К награде военного представили за уничтожение колонны ВСУ и грамотное выполнение боевых задач.