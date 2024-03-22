Новосибирский суд оставил в силе решение об аресте Кологривого за дебош
Новосибирский суд оставил в силе решение об аресте Кологривого за дебош в баре
Новосибирск, 22 марта, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Решение об аресте актёра Никиты Кологривого сроком на семь суток за устроенный дебош в ресторане остаётся в силе. Об этом 22 марта сообщили в Новосибирском областном суде.
Огласила решение судья Юлия Деменкова, отметив, что назначенное актёру наказание справедливо и соразмерно содеянному, поэтому остаётся без изменений.
В суде сегодня рассмотрели апелляцию на решение Центрального районного суда Новосибирска об административном аресте Кологривого на семь суток содержания в спецприёмнике по делу о мелком хулиганстве. Пересмотра срока наказания потребовал прокурор, отметив, что семи суток недостаточно введу общественного резонанса этой истории.
Актёр попросил прощения и пожаловался на не очень хорошее содержание в камере. По его словам, он уже наказан тем, что испытывает общественное порицание. Суд оставил срок без изменения.
Актёр ночью 19 марта в Новосибирске, куда он приехал, чтобы навестить отца, в пьяном виде устроил беспорядки в ресторане. Он приставал к официантке, но получив отказ, укусил её, нападал на администратора и бармена. Пострадавшая девушка заявила, что в суд подавать не будет и ждёт извинений.