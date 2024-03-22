Новосибирск, 22 марта, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Решение об аресте актёра Никиты Кологривого сроком на семь суток за устроенный дебош в ресторане остаётся в силе. Об этом 22 марта сообщили в Новосибирском областном суде.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Актер Никита Кологривый в Центральном районном суде

Огласила решение судья Юлия Деменкова, отметив, что назначенное актёру наказание справедливо и соразмерно содеянному, поэтому остаётся без изменений.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3875949" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Заседание суда по делу Никиты Кологривого

В суде сегодня рассмотрели апелляцию на решение Центрального районного суда Новосибирска об административном аресте Кологривого на семь суток содержания в спецприёмнике по делу о мелком хулиганстве. Пересмотра срока наказания потребовал прокурор, отметив, что семи суток недостаточно введу общественного резонанса этой истории.

Актёр попросил прощения и пожаловался на не очень хорошее содержание в камере. По его словам, он уже наказан тем, что испытывает общественное порицание. Суд оставил срок без изменения.

Актёр ночью 19 марта в Новосибирске, куда он приехал, чтобы навестить отца, в пьяном виде устроил беспорядки в ресторане. Он приставал к официантке, но получив отказ, укусил её, нападал на администратора и бармена. Пострадавшая девушка заявила, что в суд подавать не будет и ждёт извинений.