Брюссель, 22 марта, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Антироссийские высказывания президента Франции Эммануэля Макрона по ситуации вокруг Украины связаны с тем, что он боится победы Дональда Трампа на выборах президента США. Такое мнение 22 марта высказал эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман в соцсети Х.

AP/TASS Президент Франции Эммануэль Макрон

«Макроном движет тревога или страх из-за трёх вещей. Линия фронта на Украине может сдвинуться; поддержка Украины со стороны США <…> прекратится, если Дональд Трамп будет переизбран в ноябре; Запад шагает к катастрофическому поражению», — написал он.

По словам эксперта, таким образом французский президент пытается привлечь вынимание европейцев к вопросам безопасности Евросоюза, чтобы заставить государства Европы больше рассчитывать в этом на себя.

В этом смысле Макрон больше всего обеспокоен канцлером ФРГ Олафом Шольцем, не готовым к тому, что Европа может остаться без военной протекции со стороны США, предположил Рахман.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон с конца февраля неоднократно заявлял, что не исключает возможности отправки подразделений НАТО в зону конфликта на Украине из-за военных неудач украинских войск. Французский лидер отмечал, что Париж будет делать всё возможное, чтобы не допустить победы России в конфликте с Украиной.

Издание Politico 21 марта написало, что Макрон в частной беседе признал, что Киев может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже в очень скором времени. По его словам, в этой ситуации необходимо проводить мобилизацию, а не вести разговоры.

Начальник штаба Сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль 19 марта заявил, что армия страны готовится к участию в «самых жёстких» военных конфликтах. По его словам, она способна передислоцировать до 20 тысяч военных в течение 30 дней.

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко 21 марта заявил, что Россия не советовала бы никому проверять её готовность к адекватному и жёсткому ответу. Таким образом замглавы МИД России прокомментировал заявления Макрона о возможность отправки войск НАТО в зону конфликта на Украину.